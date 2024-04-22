Hürriyet’ten Osmangazi Belediye Başkanı Aydın’a hayırlı olsun ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Osmangazi Belediye Başkanı seçilen Erkan Aydın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Aydın’a hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Hürriyet’e Danışmanı Çetin Sarıca eşlik etti.
HÜRRİYET, “SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUM”
Başkan Hürriyet, “Osmangazi’de güzel ve başarılı işler yapacağınıza olan inancımız tam. Çıktığınız bu yolda sizlere sonsuz başarılar diliyorum. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile yönetilecek olan tüm Osmangazililere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
AYDIN, “BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”
Başkan Aydın, nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkür ederek, “Parlementoda birlikte görev yaptığımız değerli yol arkadaşım İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kentlerimiz arasında güzel işleri ortaklaştıracak, kalbe değer projeleri birlikte hayata geçireceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.