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BAL’da hala umut var

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 5 temsilcimiz önceki gün birbirinden önemli maçlara çıktılar. Liderlik mücadelesi veren Gebzespor kazandı ve umutlarını sürdürdü. Son 3 haftaya girilirken şampiyonluk için umutlar devam etti

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BAL’da hala umut var mask

GEBZE FARKLI KAZANDI: 1-5

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor, Uzunköprüspordeplasmanında mücadele etti. Gebze, Burak Baba (2), Adem Parlak, Murat Yetimhellaç, ve Tolga Kılıç’ın golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı. Maç eksiği de olan Gebze, Çorluspor 1947’nin ardından 4 puan farkla 2. sırada yer alıyor. Gebze, şampiyonluk için Çorlu’nun tökezlemesini bekliyor.

GÖLCÜK KENDİNE GELDİ: 4-2

Bölgesel Amatör Lig’deki bir diğer temsilcimiz Gölcükspor da bu haftanın kazananları arasında yerini aldı. Keşanspor ile kendi sahasında mücadele eden Gölcükspor maçtan 4-2’lık skorla galip ayrıldı. Gölcükspor’un gollerini, Ender Acar (2), Burak Toker ve Emre Okur kaydederken, Keşanspor’un gollerini ise, Eren Daniş ile Ramazan Akarsu attı. Gölcükspor, geçen haftaki Gebze mağlubiyetinin ardından bu galibiyetle kendisine geldi.

ÇEKİŞMELİ MAÇ KULLAR’IN: 1-0

Bu haftanın bir diğer kazananı Kullarspor 1975 oldu. Sahasında konuk ettiği Feriköy ile kıyasıya mücadele eden Kullar, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Kullarspor’a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Emre Yılmaz kaydetti. 97. dakikada, Berke Yalazer’in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Kullarspor maçı kazanmasını bildi.

DİLİSKELESİ KAZANDI, YUVACIK KAYBETTİ

Bölgesel Amatör Lig’deki diğer temsilcilerimizden Diliskelesi önceki gün Sarayspor 1953’e konuk oldu. Temsilcimiz harika bir oyunla galip gelmesini bildi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Diliskelesi’nin gollerini İsmail Can Taşkıran ve Yasin Bayram kaydetti. Bu haftanın tek kaybeden takımı ise Yuvacıkspor oldu. Yuvacık, deplasmanda oynadığı İFA mücadelesinden 3-0 mağlup ayrıldı.

BAL PUAN DURUMU

 

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Çorluspor 1947

26

20

4

2

67

13

54

64

2.

Gebzespor

25

19

3

3

67

12

55

60

3.

Taçspor

26

16

4

6

61

16

45

52

4.

İFA

25

14

7

4

52

20

32

49

5.

Feriköy

25

14

5

6

48

24

24

47

6.

Gölcükspor

25

13

5

7

39

29

10

44

7.

Kullar 1975 Spor

25

12

5

8

45

21

24

41

8.

Diliskelesispor

25

12

4

9

37

24

13

40

9.

Kapaklıspor

25

10

3

12

49

44

5

33

10.

Keşan Spor

25

9

6

10

37

32

5

33

11.

Uzunköprüspor

25

7

2

16

21

43

-22

23

12.

Yuvacıkspor

26

7

1

18

27

54

-27

22

13.

Sarayspor 1953

25

6

3

16

25

42

-17

21

14.

Babaeskispor

25

1

1

23

11

103

-92

4

15.

Lüleburgazspor *

25

1

3

21

8

117

-109

3

# oldu

22 Nis 2024 - 15:01 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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