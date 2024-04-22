BAL’da hala umut var

GEBZE FARKLI KAZANDI: 1-5

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor, Uzunköprüspordeplasmanında mücadele etti. Gebze, Burak Baba (2), Adem Parlak, Murat Yetimhellaç, ve Tolga Kılıç’ın golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı. Maç eksiği de olan Gebze, Çorluspor 1947’nin ardından 4 puan farkla 2. sırada yer alıyor. Gebze, şampiyonluk için Çorlu’nun tökezlemesini bekliyor.

GÖLCÜK KENDİNE GELDİ: 4-2

Bölgesel Amatör Lig’deki bir diğer temsilcimiz Gölcükspor da bu haftanın kazananları arasında yerini aldı. Keşanspor ile kendi sahasında mücadele eden Gölcükspor maçtan 4-2’lık skorla galip ayrıldı. Gölcükspor’un gollerini, Ender Acar (2), Burak Toker ve Emre Okur kaydederken, Keşanspor’un gollerini ise, Eren Daniş ile Ramazan Akarsu attı. Gölcükspor, geçen haftaki Gebze mağlubiyetinin ardından bu galibiyetle kendisine geldi.

ÇEKİŞMELİ MAÇ KULLAR’IN: 1-0

Bu haftanın bir diğer kazananı Kullarspor 1975 oldu. Sahasında konuk ettiği Feriköy ile kıyasıya mücadele eden Kullar, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Kullarspor’a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Emre Yılmaz kaydetti. 97. dakikada, Berke Yalazer’in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Kullarspor maçı kazanmasını bildi.

DİLİSKELESİ KAZANDI, YUVACIK KAYBETTİ

Bölgesel Amatör Lig’deki diğer temsilcilerimizden Diliskelesi önceki gün Sarayspor 1953’e konuk oldu. Temsilcimiz harika bir oyunla galip gelmesini bildi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Diliskelesi’nin gollerini İsmail Can Taşkıran ve Yasin Bayram kaydetti. Bu haftanın tek kaybeden takımı ise Yuvacıkspor oldu. Yuvacık, deplasmanda oynadığı İFA mücadelesinden 3-0 mağlup ayrıldı.

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