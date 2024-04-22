İsmet Tunaboylu 2021 Tüm Emekli Sen Disiplin Kurulu Başkanı oldu

Çarşaf listeyle yapılan seçimde 262 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Şehrimizin tanınmış Sendikacısı olan İzmit (TIP) ilçesinde 1. Sıra adayı olan İsmet Tunaboylu, 2’nci kez en yakın rakibine yüzde 100 fark atarak kullanılan oyların yüzde 80’ini aldı. Merkez Yürütme Kurulu’nun en yüksek organı olan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı seçildi.
Türkiye’de 81 ilde ve ilçede örgütü olan 2021 Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli Sen) Genel Başkanı 150 oy alarak Salman Hürkardeş seçildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.