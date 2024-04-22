İzmit Belediyesi’nin TÜGVA ve Ensar Vakfı protokollerini iptal etmesi sonrası AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz yaptığı açıklamada, “On binlerce Üniversite öğrencisinin yaşadığı İzmit’te, beş yıl boyunca bir yurt da ben yapayım demediler” ifadelerini kullanarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e tepki gösterdi.

“BABANIN OĞLU OLMAYA DEVAM ET”

Yılmaz’ın açıklamalarına cevap veren CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, Milletvekili Yılmaz’a babası Şevki Yılmaz üzerinden tepki gösterdi. “Sen Babanın oğlu olmaya devam et” diyen Arduç, “Servetinizin hesabını da vereceksiniz” şeklinde konuştu.

“TEDİRGİN OLMUŞ OLABİLİRSİNİZ”

Caner Arduç yaptığı açıklamada, “ Cumhuriyet kelimesinin sizde alerji yaptığının farkındayız. Tügva’ya 25 yıllığına tahsis edilen İzmit Belediyesine ait bir yapıyı Belediyemiz bünyesinde daha kaliteli ve eşit bir şekilde hizmet ederek işletileceğinden yandaşa akan paraların kesintiye uğramasından dolayıda tedirgin olmuş olabilirsiniz.

“MİKAV PROTOKOLLERİNİ DE İPTAL EDECEĞİZ”

Ya da duvarlarında Atatürk’ün gençliğe hitabesinin asılmadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğu iddia edilen Mevlana’ya atfedilerek paylaşılan bir öğüdün asıldığı tabloları da kaldıracağımızdan korkmuş da olabilirsiniz. Haklısınız Korkmalısınızda 5 yıl sonra Başiskele ve Büyükşehir Belediyesini de alarak Ticarethaneye çevirdiğiniz Babana ait MİKAV’ ında protokollerini iptal edeceğiz. Kur’an kursu yapacağız diye toplanılan ama özel eğitim kurumu yapılarak milyonlarca lirayı MİKAV vakfına aktardığınızı

"HESABINI VERECEKSİNİZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 196 milyon TL teşvikler alarak bu Cumhuriyet ve Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ağza alınmayacak hakaretleri ettiğinizi unutmadık. Milletin dini duygularını sömürerek kazandığınız servetinizin hesabını da vereceksiniz. Şimdilik bunlar burada kalsın, sen de babanın oğlu olmaya devam et” dedi.