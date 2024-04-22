22 Nis 2024 - 15:37- Siyaset G:

"Gençleri, ayrıştırma siyasetlerine kurban ettiler!"

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilk dönemin ilk toplantısını gerçekleştiren İzmit Belediye Meclisinde TÜGVA ve ENSAR vakfı protokollerinin iptal edilmesi hakkında sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı.

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"Gençleri, ayrıştırma siyasetlerine kurban ettiler!" mask
"Gençleri, ayrıştırma siyasetlerine kurban ettiler!"
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Yılmaz paylaştığı açıklamada şunları söyledi:

""BU MECLİSE CAN GURBAN" diyerek açtıkları ilk Meclis'te, gençleri, ayrıştırma siyasetlerine kurban ettiler! Onbinlerce Üniversite öğrencisinin yaşadığı İzmit'te, beş yıl boyunca "bir yurt da ben yapayım* demediler. Aksine varolan ve gençlere hizmet eden Türkiye Gençlik Vakfi yurdunun sözleşmesini feshederek işe başladılar.

Mahkeme Vakıf lehine karar verdi

"Artık burada Cumhuriyet çocukları kalacak” dedirterek mevcut öğrencileri Cumhuriyet karşıtı ilan ettirdiler. Amaçları nedir? Gençleri kamplaştırıp kavga ettirmek mi? Ensar Vakfı'na karşı da hukuksuzca boşaltma kararı almıştı. Mahkeme Vakıf lehine karar verdi. Buna rağmen amaç kavga değil hizmet diyen Ensar Vakfı yeri boşaltmıştı. Mevcut da kullanmadığı yerin sözleşmesini de feshetmişler(!).

CHP İzmit'teki yol haritasını ilk Meclisteki tavrıyla ortaya koymuş oldu

CHP İzmit'teki yol haritasını ilk Meclisteki tavrıyla ortaya koymuş oldu: "Ayrıştıran, partizan, hukuk tanımaz ve kibirli..." Meclis çoğunluğu kurban olsun size, yazık! Bugüne kadar Kocaeli'de hiçbir Ak Parti belediyesi, hangi fikirden olursa olsun gençlere hizmet eden bir kurumun sözleşmesini feshetmedi, aksine destek verdi. KYK yurtlarımız ile birlikte üniversite öğrencilerimize en kaliteli barınma hizmetini vermeye devam edeceğiz. Hiçbirini ayrıştırmadan..."

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22 Nis 2024 - 15:37 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Vatandaş - Babanla birlikte ayrıştıracağınız kadar ayrıştırdınız zaten. Yavuz hırsız ev sahibini...

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 16:01
01

İzmitli - Tüm yurtlar devletin olmalı,bu nedir böyle bina belediyeden,ödenek belediyeden,öğrencilerden alınan para cebe,onu niye belediyeye vermiyorsun,para cukka,belediye kimin devletin devlet kimin,bizim yahu,para nerde?,KAMULAŞTIRIN SORUN BİTSİN.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 15:52
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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