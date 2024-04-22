Yılmaz paylaştığı açıklamada şunları söyledi:

""BU MECLİSE CAN GURBAN" diyerek açtıkları ilk Meclis'te, gençleri, ayrıştırma siyasetlerine kurban ettiler! Onbinlerce Üniversite öğrencisinin yaşadığı İzmit'te, beş yıl boyunca "bir yurt da ben yapayım* demediler. Aksine varolan ve gençlere hizmet eden Türkiye Gençlik Vakfi yurdunun sözleşmesini feshederek işe başladılar.

Mahkeme Vakıf lehine karar verdi

"Artık burada Cumhuriyet çocukları kalacak” dedirterek mevcut öğrencileri Cumhuriyet karşıtı ilan ettirdiler. Amaçları nedir? Gençleri kamplaştırıp kavga ettirmek mi? Ensar Vakfı'na karşı da hukuksuzca boşaltma kararı almıştı. Mahkeme Vakıf lehine karar verdi. Buna rağmen amaç kavga değil hizmet diyen Ensar Vakfı yeri boşaltmıştı. Mevcut da kullanmadığı yerin sözleşmesini de feshetmişler(!).

CHP İzmit'teki yol haritasını ilk Meclisteki tavrıyla ortaya koymuş oldu

CHP İzmit'teki yol haritasını ilk Meclisteki tavrıyla ortaya koymuş oldu: "Ayrıştıran, partizan, hukuk tanımaz ve kibirli..." Meclis çoğunluğu kurban olsun size, yazık! Bugüne kadar Kocaeli'de hiçbir Ak Parti belediyesi, hangi fikirden olursa olsun gençlere hizmet eden bir kurumun sözleşmesini feshetmedi, aksine destek verdi. KYK yurtlarımız ile birlikte üniversite öğrencilerimize en kaliteli barınma hizmetini vermeye devam edeceğiz. Hiçbirini ayrıştırmadan..."