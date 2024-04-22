Kamil Çöpür, bu defa kendi hayatını romanlaştırdı

İlimizin eğitimci ve yazarları arasında yer alan, aynı zamanda gazetemizin köşe yazarı olan Kamil Çöpür, 6’ıncı kitabını çıkarmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyor. Daha önce kaleme aldığı Esey ve Haydar Çavuş, Suçum Kadın Olmak , Serpil, Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri ve Bir Yürekte İki Sevda adlı romanları ile adından söz ettirmeyi başaran yazar Çöpür, bu defa kendi hayatını anlattığı ‘Ateşten Yıllar’ kitabın tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Çöpür, raflarda yerini almaya başlayan son kitabını, 27 Nisan Cumartesi günü saat 14.00-16.00 arasında Soydan İş Hanı’nın alt katında bulunan kitapçı da kitapsever dostları için imzalayacak.

KENDİ HAYATIMI ANLATTIĞIM BİR KİTAP

Tanıtım öncesi gerçekleştirdiğimiz röportajımızda yazar Kamil Çöpür, kendi hayatını anlattığı kitabına ilişkin Çöpür, “Bu kitap üniversiteye başladığım yıldan itibaren 1966 yılından bu yana hayatımın 57 yılını anlattığım kitabım. Burada öğrencilik yıllarım, 68 Kuşağı olayları, 12 Mart muhtırası, öğretmenlik yıllarım ve öğrencilerle olan ilişkilerimi anlattığım bir otobiyografik roman. Siyasi anlamda bazı mesajlar, 12 Eylül Darbesi, sendikal mücadeleyi, öğrencilerle ilgili anılarımı yazdım” dedi.

GENÇLER 68 KUŞAĞINI TANIYACAK

Kitabın okuyuculara güzel mesajlar vereceğini de belirten Çöpür, “Bu kitap okuyucuya özelliklere gençlere girişimciliğin ne olduğunu anlatır. Ne gibi girişimlerde bulunduğumu, taksi şoförlüğünden tutunda dershanecilik, mali müşavirlik, gazete yazarlığı ve öğretmenlik gibi birçok mesleği yazmaya çalıştım. Bir genç bu kitabı okurken verdiğim mesajı alacaktır. Ayrıca genç kuşağın bizim kuşağı tanımasını sağlayacak bir kitap. Biz hep 68 Kuşağı diyoruz ya bu adamlar ne yapmış ne yaşamış, bir eğitimci bir öğretmen nasıl olmalı bunu anlattım. Bu çıkarttığım altıncı kitabım tüm kitap severleri 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceğim imza gününe de bekliyorum” şeklinde konuştu.

KAMİL ÇÖPÜR KİMDİR?

1949 Malatya/Akçadağ doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da, yükseköğrenimini Ankara’da tamamladı. 25 yıl boyunca İzmit Ticaret Meslek Lisesi’nde meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Çöpür, 6 yıl serbest muhasebeci ve mali müşavirlik yaptı. Meslek Yüksek Okullarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1999 Depremi’nden sonra İsviçre Kızılhaç Örgütü’nün finanse ettiği ve MEKSA Vakfı ile ortaklaşa düzenledikleri mesleki eğitim kurslarında 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yazar, gazetelerde çeşitli makaleleri yayımladı, mahalli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.