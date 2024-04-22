- Ekonomi

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın haftaya kayıpla başladı. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yüzde 2’den fazla düşüş yaşadı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ? mask
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?
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Altın fiyatları geçen haftayı yatay seyirde geride bırakmıştı. Yeni haftanın ilk günü altın fiyatları beklenmedik bir düşüş görüldü. Altın fiyatları yüzde 2’den fazla kayıp verdi.

Güvenli liman olan altın, bugün yatırımcılarını üzdü. Yüzde 2’den fazla kayıp veren altın fiyatlarının düşüşünü etkileyen faktörler yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Orta Doğu'da sınırlı da olsa düşen tansiyonun değerli metaller üzerinde kayıpları beraberinde getirirken, ABD tarafında Fed’in faiz indirimine başlayacağı tarihin netleşmemesi, dolar tarafını güçlendirirken, altın tarafını düşürdü. Dolar endeksi TSİ 15.25’te 106.239 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Gram altın fiyatı 2.587 TL

Çeyrek altın 4.215 TL

Cumhuriyet altını fiyatı ise 17.251 TL’den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Kapalıçarşı ile resmi altın fiyatları arasında ki makas gözle görülür şekilde büyük. Gram altının resmi fiyatı 2.448 TL’den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Fed, politika faizini son 23 senenin en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu.

Son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ekonomideki canlılığa işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta içinde açıklanacak olan ABD büyüme verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

ONS ALTINDA SON BİR BUÇUK AYDA YÜZDE 25 ARTTI

Piyasa uzmanı Şirin sarı, “Altın fiyatlarının şu an Asya tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Başta Çin olmak üzere, üretilen altının 3’te ikisini alıyor. Bir de jeopolitik riskler var. Bu da altında son bir buçuk aylık yükselişi tetikledi. Neredeyse yüzde 25’in üzerinde değer kazandı ons altın. Bir de ons altın üzerinde etkili olan dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası Fed var. Enflasyonda yükseliş eğilimi hala devam ediyor. Enflasyonun soğumaması faizin de yüksek kalmasını sağladığı için ons altının kararsız bir seyir içerisinde olmasını sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

Sarı, seçim dolayısıyla ciddi bir talep olduğunu Darphane’nin altın talebine yetişememesi noktasında bir talebin mevcut olduğunu söyledi.

Şu anda talep konusunda bir problem olmadığını ancak düğün sezonu başladığını söyleyen Sarı, jeopolitik risklerin daha fazla devam etmesi halinde altın fiyatlarının daha fazla etkilenebileceğini belirtti.

Kaynak: MYNET

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22 Nis 2024 - 15:54 - Ekonomi

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