Başkan koltuğuna oturan Sahra'nın ilk talimatı bakın ne oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 6. sınıf öğrencisi Sahra Zeynep Güner’e devretti. Çocuk bayramını kutlayan Başkan Büyükakın, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aydınlık geleceği için fedakarlıkla çalışacağız. Çocuklarımız her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız” dedi.
Başkan Büyükakın’dan koltuğu devralan Sahra Zeynep Güner ise ilk talimat okullara akıl ve zeka oyunları sınıfları yapılmasını istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.