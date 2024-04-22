Özka Lastik kapasite artışına gidiyor! İstihdam artacak

Kocaeli’nin lastik üretiminde öncü firmaları arasında yer alan Başiskele ilçesinde üretim yapan Özka Lastik kapasite artışına gidecek. Nihai durumda tesisin üretim kapasitesinin izinlendirilmiş 20.000 ton/yıl kapasiteden 56.913 ton/yıl kapasiteye çıkartılması planlandı. Proje için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde ‘halkın katılım toplantısı’ tarihi belli oldu. Toplantı 8 Mayıs tarihinde yapılacak. Toplantı yeri ve saati daha sonra açıklanacak.

PROJE BEDELİ

Söz konusu proje kapsamında yapılması planlanan “Lastik Üretimi Kapasite Artışı” projesi için inşaat ve makine-ekipmanların bedeli Toplam 1 milyar 491 milyon 600 bin TL proje bedeli açıklandı. Tesis üretim faaliyetini 300 gün/yıl, günde/24 saat ve üç vardiyalı sistem üzerinden gerçekleştirilecek. İşletmenin inşa faaliyetlerinin ise toplam 4 ay sürmesi planlanıyor. Tesisin ortalama ömrü ise 50 yıl.

PERSONEL SAYISI ARTACAK

Toplam 260 kişinin çalıştığı fabrikada kapasite artışının yapılmasının ardından 350 kişinin çalıştırılması planlanıyor.