Başkan Bıyık koltuğunu çocuklara bıraktı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Çocukları kapıda karşılayan Başkan Muzaffer Bıyık, makamını Dede Korkut İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri Muhammet Ensar Çınar ve Rümeysa Ay’a bıraktı. Başkan Muzaffer Bıyık’a çiçek takdim eden Darıcalı minikler daha sonra başkanlık koltuğuna oturarak başkan yardımcıları ve birim müdürlerine çeşitli talimatlar verdiler.

BAŞKAN BIYIK ÇOCUKLARI TEBRİK ETTİ

Minik Rümeysa ve Muhammet Ensar ile sohbet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise koltuğunu çocuklara devretmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek “Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum. Bugün iki yavrumuza koltuğumuzu bıraktığım için mutluyum. Darıca Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için canla başla çalışıyoruz. Yarının büyükleri olacak çocuklarımız inanıyorum ki ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bir kez daha başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi. Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler vererek eğitim hayatlarında başarılar diledi.