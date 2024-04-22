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Harçlık parasını çıkarmak için çalışıyordu: Durumu kritik!

Ankara’nın Sincan ilçesinde harçlığını çıkarmak için çalıştığı lunaparkta kafasına adrenalin oyun aracı çarpan genç ağır yaralandı. 16 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Harçlık parasını çıkarmak için çalışıyordu: Durumu kritik! mask

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki Harikalar Diyarı Parkı’ndaki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, harçlığını çıkarmak için lunaparkta çalışan 16 yaşındaki Mustafa. A’nın kafasına “Adrenalin” adlı oyun aracı çarptı. 

Mustafa A’nın yardımına aynı lunaparkta çalışan 17 yaşındaki arkadaşı K.E geldi. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç önce Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yoğun bakıma alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gencin ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“İHMAL VAR

Kardeşinin kafatasında kırıklar olduğunu belirten gencin abisi Sait Atmaca, "Kardeşim 16 yaşında. Yetkililerden yardım istiyorum. Lunaparkta çalışan aynı yaşta çocuklar var. İhmal var. Makine kardeşimin kafasına çarpıyor ve olay yerine yığılıyor. Kafatasında çeşitli kırıklar var” diye konuştu.

“DURUMU ÇOK CİDDİ”

Aynı lunaparkta çalıştığı arkadaşı K.E. olay anını anlatttı. Arkadaşının sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade eden K.E., “Ben de bu lunaparkta sigortasız olarak çalışıyorum. Arkadaşım adrenalin makinesinde çalışıyordu. Akşam çalışırken arkama döndüğüm esnada Mustafa’nın düşüşünü gördüm. İhmalkarlık olduğu için arkadaşım kaza geçirdi. Koşarak arkadaşımın yanına gittim. Sağlık durumu çok ciddi. Kafasında kırık mevcut. Beyninde kanama var” dedi.

# var, ifade, sağlık, oldu

22 Nis 2024 - 17:17 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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