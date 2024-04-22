Bariyer otomobilin önünden girip arka koltuğuna kadar ilerledi: 1 ölü

Olay, Kuruçeşme Fatih Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kaya idaresindeki 61 AAJ 582 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camından giren bariyer sağ arka koltuğa kadar ilerledi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Onur Kaya sıkıştığı otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Onur Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme polisinin kaza yerindeki çalışmasının ardından Onur Kaya’nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sebebiyle D-100 Karayolunun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Kuruçeşme Fatih Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kaya idaresindeki 61 AAJ 582 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camından giren bariyer sağ arka koltuğa kadar ilerledi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Onur Kaya sıkıştığı otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Onur Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.