- Yaşam

Bi Dünya Eğlence ile yaşanan 23 Nisan sevinci  

Büyükşehir’in minik dostları için hazırladığı etkinliklerin ilk gününde birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi    

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Bi Dünya Eğlence ile yaşanan 23 Nisan sevinci   mask
Bi Dünya Eğlence ile yaşanan 23 Nisan sevinci  
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ormanya’da düzenlediği Bi Dünya Eğlence ilk gününde birbirinden renkli eğlencelere sahne oldu. Gün boyu 35 atölyede etkinlikler devam ederken, ilk sahne etkinliği 14.00’de Küçük Sahne’deki Bilim Şov ile başladı. Bilim Merkezi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında basınç deneyleri gibi interaktif deneyler gerçekleştirildi. Çocuklar bu sayede eğlenerek bilimin keyifli dünyasını keşfetmeyi yaşadı.

 ORMAN KÜTÜPHANESİ’NİN İLK GÜN KONUKLARI

Aynı saatler arasında Orman Kütüphanesi ilk yazar konuğunu ağırlamaya başladı. Sevilen yazar Ayşegül Dede kendisinin kaleme aldığı masalları anlattı. Saatler 15.00’i gösterdiğinde alanın en renkli mekânlarından biri olan Büyük Sahne’de Kaptan Pengu Müzikali başladı. Çocuklar TV’den severek izledikleri Kaptan Pengu’yu keyifle ve canlı performansla izleme olanağı buldu. Orman Kütüphanesi’nin ilk gün etkinlikleri kapsamındaki ikinci konuğu çocukların çok sevdiği Sertaç Abi oldu. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Sertaç Güngör, söyleşisinde özellikle dijital medyanın olumsuzlukları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

 GÜN BOYU 35 ATÖLYEDE RENKLİ ETKİNLİKLER

Öte yandan alandaki 35 atölyede yine gün boyu etkinlikler devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde kurulan Somut Olmayan Kültür Mirası’nda (SOKÜM) eğitim alan kültür aktarıcıları da alanda çocuklarla buluştu.  SOKÜM atölyesinde bilmeceler ve tekerlemeler eşliğinde birbirinden farklı çocuk oyunları oynandı.  Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan gibi Türk Dünyasına ait oyunlardan örneklerle tanışan minikler eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Halk Bilimciler; Düyme Düyme Oyunu, “yaglıga tovusmak” (yazmaya zıplamak), Aşık Oyunu gibi Türk kültürünün geçmişten günümüze gelen mirasın izlerini Kocaeli’ne getirdi.

# 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük, yazar, oldu, araştırma, TÜRK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

22 Nis 2024 - 18:05 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.393.484 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Elektrik Teknikeri / Teknisyeni Aranıyor

Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okullarının Otomasyon, Elektrik, Elektronik veya Mekatronik bölümü mezunu, Endüstriyel otomasyon konusunda minimum 2...

0 262 323 26 06 GENESİS GENEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1000 ADET KARTVİZİT

350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

ZAYİ İLANI

Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

OTEL İÇİN ELEMANLAR ARANIYOR

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARIYORUZ ERKEK RESEPSİYON PERSONELİ ARIYORUZ Başvuru ve Detaylı Bilgi için bize ulaşın.

05323730041 TRIANGLE LIFE SUIT

bayan eleman

gebze organize san.bulunan restoranımıza 35 yaşa kadar bayan salon içi servis elemanı arıyoruz

0(507) 979 02 12 EGELİLERYEMEK IŞLT.

SAĞLIK PERSONELİ ARANIYOR

Kocaeli Merkez'de bulunan bir OSGB de çalışmak üzere sağlık personeli (hemşire, hemşir, ATT veya paramedik) aranmaktadır.

0530 142 46 11

Üretim Personeli arıyoruz

Fabrikamızın üretim kısmında çalıştırılmak üzere 18-40 yaş aralığında, askerlik şartı aranmayan erkek personel ihtiyacımız bulunmaktadır.

0554 341 35 01 YILDIZ CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

İLAN VER-ELEMAN BUL

Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL