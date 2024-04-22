- Asayiş

Esrarengiz patlamanın sebebi belli oldu: Valilikten açıklama geldi

İzmir’de farklı ilçelerden duyulan patlama sesi paniğe sebep oldu. Valilikten yapılan açıklamada, patlamanın ‘askeri alanda yapılan imha çalışmasından kaynaklandığı’ belirtildi.

Esrarengiz patlamanın sebebi belli oldu: Valilikten açıklama geldi mask

İzmir’de farklı ilçelerden duyulan patlama sesi, halk arasında panik yaşanmasına neden oldu

Olayın ardından İzmir Valiliği’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘farklı ilçelerden duyulan patlama sesleri’ ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Urla ilçemiz sınırları içerisindeki askeri alanda, gerekli tedbirler alınarak, miadı dolmuş mühimmatlar rutin olarak ve kontrollü şekilde imha edilmektedir. Söz konusu patlama sesleri yapılan imha çalışmasından kaynaklanmakta olup, imha süreci 10 gün kadar devam edecektir.”
# oldu, medya

22 Nis 2024 - 18:48 - Asayiş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Farklı Bakış - Bu bilgiyi önceden vereniz de psikolojimizi bozmasaniz nasıl olur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 18:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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