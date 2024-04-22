Esrarengiz patlamanın sebebi belli oldu: Valilikten açıklama geldi

İzmir’de farklı ilçelerden duyulan patlama sesi, halk arasında panik yaşanmasına neden oldu.
Olayın ardından İzmir Valiliği’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘farklı ilçelerden duyulan patlama sesleri’ ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Urla ilçemiz sınırları içerisindeki askeri alanda, gerekli tedbirler alınarak, miadı dolmuş mühimmatlar rutin olarak ve kontrollü şekilde imha edilmektedir. Söz konusu patlama sesleri yapılan imha çalışmasından kaynaklanmakta olup, imha süreci 10 gün kadar devam edecektir.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Farklı Bakış - Bu bilgiyi önceden vereniz de psikolojimizi bozmasaniz nasıl olur.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.