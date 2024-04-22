23 Nisan coşkusu Bilgi Köprüsü’nde doyasıya kutlandı

KIDS Anaokulu minikleri, Cumhuriyetimizin en özel günlerinden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Saat 10:00'da Bilgi Köprüsü Kreş ve Gündüz Bakımevi Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu

ÇOCUKLAR İÇİN UNUTULMAZ ANLAR

Anaokulu ve Montessori kortejleri, heyecan dolu Bando Ekibinin marşları eşliğinde kreş bahçesine yürüyerek geldi. Program, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, tüm kurumlar bir araya gelerek 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadı. Etkinlik içeriğinde, çocuklar için unutulmaz anlar yaşatan bir dizi aktivite düzenlendi. Bubble Show, Air Balloon, Patlamış Mısır, Dondurma, Palyaço ve Maskotlar, miniklerin yüzlerinde tebessümlere sebep oldu.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞADILAR

Akşam saatlerinde ise, KIDS Anaokulu bahçesinde ayrı bir kutlama gerçekleşti. Saat 16:00'da başlayan programda, minikler Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi'nin muhteşem dinletisi eşliğinde, velilerin katılımıyla 23 Nisan pastasını kestiler. Bu özel an hem çocuklar hem de veliler için unutulmaz bir deneyim yaşattı.