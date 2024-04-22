Giyim devi iflas etti

1980'de kurulan ünlü giyim perakendecisi Express Inc 11. Bölüm iflas koruma başvurusunda bulundu.

Şirketin 100'den fazla mağazasını kapatacağı iddia edildi.

Ünlü şirket, Express, Bonobos ve UpWest markalarıyla tanınıyor.

Delaware'deki iflas mahkemesine yapılan başvuruda hem varlıklarının hem de yükümlülüklerinin 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.Salı günü mağaza kapanışlarının başlayacağı ileri sürüldü. Bu kapanış 95 Express perakende satış noktasını ve UpWest mağazalarını içeriyor.

Kapanacak mağazaların belirli yerleri açıklanmadı.

Öte yandan Express şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Porto Riko'da yaklaşık 530 perakende ve Express Factory Outlet mağazasının yanı sıra yaklaşık 12 UpWest perakende mağazası işletmektedir.