Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TZOB’u ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar’ı 29-30 Nisan’da gerçekleşecek olan 13. Çalışma Meclisine davet etti.

Bayraktar Işıkhan’a çiftçiler adına teşekkür etti

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, sözlerine Sayın Işıkhan’a nazik daveti ve ziyareti için teşekkür ederek başladı. Bayraktar, “Bilindiği üzere, emekli olmasına rağmen üretimle ülkemize katkı sağlayan çiftçilerimiz emeklilere ödenen 5 bin liradan faydalanamamıştı. Faydalanması için göstermiş olduğunuz hassasiyetle çiftçilerimize ödeme yapıldı. Emekli çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çalışan emekliler adına teşekkür ederiz.

Ayrıca Bursa ilimiz başta olmak üzere Ziraat Odalarımızın geçmiş yıllara ait kayıtları nedeniyle, primi günü dolan ve emekliliği hak eden çiftçilerimizin işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü noktasında da gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyoruz” dedi.

Çiftçilerin SGK uygulamalarında yaşadığı sorunlar

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sayın Işıkhan’a çiftçilerimizin SGK uygulamalarında yaşadığı sıkıntıları sıraladı ve yapılması gerekenleri belirtti;

“Ziraat Odalarının çiftçi kayıt işlemleri hatalarına yönelik uygulanan cezaların affına ilişkin mevzuat düzenlenmesi gerekiyor.

Çiftçilerimizin SGK primi ödemesinin 15 güne, prim ödeme gün sayısının ise 7200 güne düşürülmesi veya artan SGK primlerini düşürmek amacıyla devlet desteği sağlanmalıdır.

Çiftçilerimizin muafiyette geçen süreleri çalışma gün sayısına eklenmeli ve borçlanma imkânı sağlanmalıdır. Kadın ve genç çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primleri devlet tarafından karşılanmalıdır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’da TZOB Genel Başkanı Bayraktar’ın aktardığı sorunlarla çözüm önerileri konusunda Bakanlığın çalışacağını ve çözümü noktasında harekete geçeceklerini belirtti.

TZOB Genel Merkezinde yapılan görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TZOB Başkanvekili Ahmet Bahadır Sezgin, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Hasan Kozoğlu, Genel Sekreter Hasan Hüseyin Coşkun’da hazır bulundu.