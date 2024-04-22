Acun Ilıcalı hangi ülkeden kulüp alacağını açıkladı

Acun Ilıcalı, yeni alacağı kulübün Panathinaikos olabileceği iddialarını yalanladı.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ilıcalı, "Panathinaikos'ta Giannis Alafouzos'un (Kulübün başkanı) ortağı olmama gerek yok çünkü kalbim onunla birlikte. Yaklaşık 6 yıldır yakın arkadaşız. Onun varlığı, Yunan futbolu için iyi bir fırsat çünkü hayata her zaman olumlu yaklaşan biri. O, dünya futbolunda ihtiyacımız olan bir beyefendi. Onun gibi insanlara ihtiyacımız var. Ortak olmak ya da olmamak bir sorun değil çünkü Alafouzos'a göre ben Panathinaikos'luyum ve kulübü destekliyorum. 6 yıldır birlikte çalışıyoruz ve Panathinaikos'u izliyorum, kendimi kulübün bir taraftarı olarak görüyorum." dedi.

''SLOVENYA İYİ BİR HAMLE''

Slovenya'da bir kulüp satın alma durumu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Bizim için Slovenya, Yunanistan'dan daha iyi bir seçim diyemem ama iyi bir hamle. Temel olarak Avrupa kupalarında yer alabilecek bir takıma sahip olmak istiyoruz. Tabii ki bu kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımımız olursa Avrupa'da mücadele edebiliriz. Bu büyük bir avantaj olacaktır. Slovenya'ya odaklandık ama hiçbir şeyi garanti edemem." şeklinde konuştu.

''ŞU ANDA BİR HEDEF BELİRLEMİYORUM''

Hull City ile ilgili de açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, "Şu anda bir hedef belirlemiyorum çünkü çoğu zaman bu beni doğru yola götürmüyor. Hedefler, yanlış kararlara yol açabilir. Hedef belirlemek yerine, tercih yapıyorum. Örneğin, Premier Lig'de Hull City ile mücadele etmeyi, muhtemelen bir Slovenya takımıyla bir Avrupa müsabakasında mücadele etmeye tercih ederim. Bunlar başarmak istediğim şeyler ama hedef belirlemekten kaçınıyorum. Bakalım neler olacak." dedi.

Acun Ilıcalı son olarak "Ligde 24 takım var. İlk yılımızda ligi 16. sırada bitirdik, şu anda 7. sıradayız. Hayatın her alanında istediğim şey gelişimdir. Gelişim sizi başarıya götürecektir ama beklemeniz ve sabırlı olmanız gerekir. Hiçbir şey çabuk gerçekleşmez. Sabırlı ollmak gerekir." sözlerini sarf etti.

Kaynak: yeniçağ