Bize yine hüsran!: 1-0

67. DAKİKADA YIKILDIK
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, bu akşam Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı. İlk devrede basın oyun ile rakibini yormaya çalışan Kocaelispor, Ramil Şeydayev, Amaral ve Barış Alıcı ile gole yaklaştı ancak sonuç alamadı. İkinci devrede de baskın oynamaya çalışan temsilcimizde işler iyi gitmedi. 67. dakikada Ümraniyespor Emre Can Bulut’un attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 kaybetti.
6. SIRAYA GERİLEDİK
Üçüncülük hayali ile Ümraniye deplasmanına çıkan Kocaelispor, istemediği bir sonuçla karşılaştı. Temsilcimiz 67. dakikada Emre Can Bulut’un attığı golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Çorum FK, Sakaryaspor, Bodrum ve Göztepe’nin bu hafta kazanmasının ardından Kocaelispor bu mağlubiyetle bir anda 6. sıraya geriledi.
ÜMRANİYESPOR
Übeyd Adıyaman***
Uğur Kağan Yıldız**
Kevin Cavare**
Emre Kaplan**
Tomislav Glumac**
Serkan Göksu**
Şahin Diniyev** ( 80’ Emre Demir*)
Emre Can Bulut *** ( 80’ Onur Ayık**)
İlhami Sıraçhan* (46’ Muhammed Mert**)
Hasan Ayaroğlu***
Tiago Çukur**( 88’ Melih Okutan?)
YEDEKLER
Abdulsamed Damlu
Nassim Titebah
Isaac Coffie
Mustafa Eser
Ivan Saponjic
Beren Küçükbarışık
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci**
Yusuf Abdioğlu*
Emir Ortakaya**
Duhan Aksu* (84’ Atila Turan?)
Mehmet Yılmaz* ( 72’ Oğuz Ceylan*)
Yusuf Cihat Çelik*
Reis Amaral**( Giorgi Kharaishvili* )
Joseph Vukovic* (59’ Giorgi Beridze **)
Daniel Candeias*
Barış Alıcı** ( 72’ Cem Ekinci *)
Ramil Şeydayev**
YEDEKLER
Harun Tekin
Mehmet Sarı
Haşim Sarman
Christian Kouakou
Mesut Can Tunalı
Burak Öksüz
ÜMRANİYESPOR 1 - 0 KOCAELİSPOR
STAT: Ümraniye Şehir Stadı
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu** Azad İlhan**Arif Dilmeç** Adem Cinek**
SARI KART: 39’ İlhami Sıraçhan, 58’ Şahin Diniyev, 63’ Cavare, 69’ Gökhan Değirmenci, 76’ Serkan Göksu, 88 Daniel Candeias, 90’ Uğur Kağan Yıldız
Goller: 67’ Emre Can Bulut
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Gozgoz - Kocaeli play off a kalsin anırirım
41 Kere Maşallah - 50 kere yazdık hakemlerle buralara geldik diye olacağı buydu geçmiş olsun
Rft35 - Körfısssss
Çukurbağlı. - Hiç bir Kariyeri olmayan bir hoca.
Gol atmayı bilmeyen forvet.
Yusuf abdi gibi, amatörde bile oynayamayacak stoper.
İşte böyle bir takım.
Cansın Özyosun - Yazık! Mustafa Gürsel kim ki de Ertuğrul Sağlam'ın yerine getirdiniz? Sata sata futbolcu bırakmazsanız gol atacak adam da kalmaz. Yanlış hamleleriniz yüzünden 1.liğe,2.liğe oynayan takım play-offa bile kalamayacak! Kalsa da zaten sittin seni çıkamaz bu kadroyla!
Mag - Umarım bu futboldan futbolcudan anlamayan transfer komitesi kimse kimlerse yeni sezonda burunlarını sokmazlar inşallah bir iki çift sözümde şu amatör lig kalitesindeki futbolculara inşallah hiç biriniz birdahaki sezon olmazsınız ulan real Barça daki milyarlık futbolcular bile sakatlanma pahasına giriyor pozisyonlara sizler kimsiniz yahu defolun gidin başka takımın taraftarlarını sinir hastası yapın
V .riza - Kocaelide torpille futbol cu secilir yönetilir se olacagi bu altyapidan oyuncu yok belesten para alan hoca diye gecinen amatör oyunculara teslim bir altyapidan ne beklenirki kocaeli bu kafayla sittin sene cikamaz süper lige
Çeto - BU KAFAYLA PLAY OFTA COK ZOR YAZIK HEMDE COK YAZIK
Gozgoz - Play off a kalamaz .Goztepe de yesil kirmizi forma goyerim kalirsa
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.