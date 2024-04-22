Bize yine hüsran!: 1-0

67. DAKİKADA YIKILDIK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, bu akşam Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı. İlk devrede basın oyun ile rakibini yormaya çalışan Kocaelispor, Ramil Şeydayev, Amaral ve Barış Alıcı ile gole yaklaştı ancak sonuç alamadı. İkinci devrede de baskın oynamaya çalışan temsilcimizde işler iyi gitmedi. 67. dakikada Ümraniyespor Emre Can Bulut’un attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

6. SIRAYA GERİLEDİK

Üçüncülük hayali ile Ümraniye deplasmanına çıkan Kocaelispor, istemediği bir sonuçla karşılaştı. Temsilcimiz 67. dakikada Emre Can Bulut’un attığı golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Çorum FK, Sakaryaspor, Bodrum ve Göztepe’nin bu hafta kazanmasının ardından Kocaelispor bu mağlubiyetle bir anda 6. sıraya geriledi.

ÜMRANİYESPOR

Übeyd Adıyaman***

Uğur Kağan Yıldız**

Kevin Cavare**

Emre Kaplan**

Tomislav Glumac**

Serkan Göksu**

Şahin Diniyev** ( 80’ Emre Demir*)

Emre Can Bulut *** ( 80’ Onur Ayık**)

İlhami Sıraçhan* (46’ Muhammed Mert**)

Hasan Ayaroğlu***

Tiago Çukur**( 88’ Melih Okutan?)

YEDEKLER

Abdulsamed Damlu

Nassim Titebah

Isaac Coffie

Mustafa Eser

Ivan Saponjic

Beren Küçükbarışık

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci**

Yusuf Abdioğlu*

Emir Ortakaya**

Duhan Aksu* (84’ Atila Turan?)

Mehmet Yılmaz* ( 72’ Oğuz Ceylan*)

Yusuf Cihat Çelik*

Reis Amaral**( Giorgi Kharaishvili* )

Joseph Vukovic* (59’ Giorgi Beridze **)

Daniel Candeias*

Barış Alıcı** ( 72’ Cem Ekinci *)

Ramil Şeydayev**

YEDEKLER

Harun Tekin

Mehmet Sarı

Haşim Sarman

Christian Kouakou

Mesut Can Tunalı

Burak Öksüz

ÜMRANİYESPOR 1 - 0 KOCAELİSPOR

STAT: Ümraniye Şehir Stadı

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu** Azad İlhan**Arif Dilmeç** Adem Cinek**

SARI KART: 39’ İlhami Sıraçhan, 58’ Şahin Diniyev, 63’ Cavare, 69’ Gökhan Değirmenci, 76’ Serkan Göksu, 88 Daniel Candeias, 90’ Uğur Kağan Yıldız

Goller: 67’ Emre Can Bulut