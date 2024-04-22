22 Nis 2024 - 21:56- Spor G:

Bize yine hüsran!: 1-0

Kocaelispor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Play - Off’taki tüm rakiplerin puan kazanması temsilcimiz için çok kötü oldu. Kocaelispor üçüncülük hayali kurarken bir anda kendisini 6. sırada buldu

Bize yine hüsran!: 1-0 mask

67. DAKİKADA YIKILDIK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, bu akşam Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı. İlk devrede basın oyun ile rakibini yormaya çalışan Kocaelispor, Ramil Şeydayev, Amaral ve Barış Alıcı ile gole yaklaştı ancak sonuç alamadı. İkinci devrede de baskın oynamaya çalışan temsilcimizde işler iyi gitmedi. 67. dakikada Ümraniyespor Emre Can Bulut’un attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

6. SIRAYA GERİLEDİK

Üçüncülük hayali ile Ümraniye deplasmanına çıkan Kocaelispor, istemediği bir sonuçla karşılaştı. Temsilcimiz 67. dakikada Emre Can Bulut’un attığı golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Çorum FK, Sakaryaspor, Bodrum ve Göztepe’nin bu hafta kazanmasının ardından Kocaelispor bu mağlubiyetle bir anda 6. sıraya geriledi.

ÜMRANİYESPOR

Übeyd Adıyaman***

Uğur Kağan Yıldız**

Kevin Cavare**

Emre Kaplan**

Tomislav Glumac**

Serkan Göksu**

Şahin Diniyev** ( 80’ Emre Demir*)

Emre Can Bulut *** ( 80’ Onur Ayık**)

İlhami Sıraçhan* (46’ Muhammed Mert**)

Hasan Ayaroğlu***

Tiago Çukur**( 88’ Melih Okutan?)

YEDEKLER

Abdulsamed Damlu

Nassim Titebah

Isaac Coffie

Mustafa Eser

Ivan Saponjic

Beren Küçükbarışık

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci**

Yusuf Abdioğlu*

Emir Ortakaya**

Duhan Aksu* (84’ Atila Turan?)

Mehmet Yılmaz* ( 72’ Oğuz Ceylan*)

Yusuf Cihat Çelik*

Reis Amaral**( Giorgi Kharaishvili* )

Joseph Vukovic* (59’ Giorgi Beridze **)

Daniel Candeias*

Barış Alıcı** ( 72’ Cem Ekinci *)

Ramil Şeydayev**

YEDEKLER

Harun Tekin

Mehmet Sarı

Haşim Sarman

Christian Kouakou

Mesut Can Tunalı

Burak Öksüz

ÜMRANİYESPOR 1 - 0 KOCAELİSPOR

STAT: Ümraniye Şehir Stadı

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu** Azad İlhan**Arif Dilmeç** Adem Cinek**

SARI KART: 39’ İlhami Sıraçhan, 58’ Şahin Diniyev, 63’ Cavare, 69’ Gökhan Değirmenci, 76’ Serkan Göksu, 88 Daniel Candeias, 90’ Uğur Kağan Yıldız

Goller: 67’ Emre Can Bulut

# Kocaelispor, Ümraniyespor

22 Nis 2024 - 21:56 - Spor

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
07

41 Kere Maşallah - 50 kere yazdık hakemlerle buralara geldik diye olacağı buydu geçmiş olsun

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 22 Nisan 23:00
05

Çukurbağlı. - Hiç bir Kariyeri olmayan bir hoca.

Gol atmayı bilmeyen forvet.

Yusuf abdi gibi, amatörde bile oynayamayacak stoper.

İşte böyle bir takım.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:39
04

Cansın Özyosun - Yazık! Mustafa Gürsel kim ki de Ertuğrul Sağlam'ın yerine getirdiniz? Sata sata futbolcu bırakmazsanız gol atacak adam da kalmaz. Yanlış hamleleriniz yüzünden 1.liğe,2.liğe oynayan takım play-offa bile kalamayacak! Kalsa da zaten sittin seni çıkamaz bu kadroyla!

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:30
03

Mag - Umarım bu futboldan futbolcudan anlamayan transfer komitesi kimse kimlerse yeni sezonda burunlarını sokmazlar inşallah bir iki çift sözümde şu amatör lig kalitesindeki futbolculara inşallah hiç biriniz birdahaki sezon olmazsınız ulan real Barça daki milyarlık futbolcular bile sakatlanma pahasına giriyor pozisyonlara sizler kimsiniz yahu defolun gidin başka takımın taraftarlarını sinir hastası yapın

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 22:09
02

V .riza - Kocaelide torpille futbol cu secilir yönetilir se olacagi bu altyapidan oyuncu yok belesten para alan hoca diye gecinen amatör oyunculara teslim bir altyapidan ne beklenirki kocaeli bu kafayla sittin sene cikamaz süper lige

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 22:08
09

Gozgoz - @Çeto 01 nolu yoruma cevabı: Play off a kalamaz .Goztepe de yesil kirmizi forma goyerim kalirsa

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 23:05
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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