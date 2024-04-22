Dünya devi içki markası iflas etti

Pandemiden sonra iflas haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Alınan önlemler bile iflasların önüne kesemiyor. İflas eden şirketler birer birer kapanırken, çalışanlar da işsizler ordusuna katılıyor.
Almanya'nın dev likör üreticisi ekenomik sorunlarla baş edemeyince iflasını istemek zorunda kaldı. Çalışanların işten atılacağı tahmin ediliyor.
Şirket, Avrupa ve ABD’deki perakendecilere tedarik sağlamasına rağmen, finansal baskılara dayanamadı.
İflas işlemleri kapsamında şirket, Edeka’nın da satın aldığı kendi markalarını elden çıkardı. Şirketin stoklarının yavaş yavaş azaltılacağı açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.