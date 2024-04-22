|59102
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ESKİFERHADİYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE
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|23.04. 2024
|09:30
|17:30
|59136
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|TOPÇULAR
|3067. SK., 3077. SK., 3084. SK., 3085. SK., 3086. SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., SARAYBOSNA CD., SEZAİ KARAKOÇ CD., YAHYA ÇAVUŞ CD.
|23.04.2024
|10:00
|13:00
O ilçede elektrik kesintisi!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Gölcük ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
22 Nis 2024 - 22:20 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.