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Çocuk başkandan ilk talimat Körfez’e Bilim-Sanat Sokağı oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir günlüğüne Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün koltuğunu devralan miniklerin ilk isteği Matematik ve Bilim Sanat Sokağı oldu.

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Çocuk başkandan ilk talimat Körfez’e Bilim-Sanat Sokağı oldu
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu bir günlüğüne Nevbahar Şen’e devretti. Yeni başkan ile birlikte ziyarete; İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Ortaokulu Müdürü Taner Bulca ve öğretmenler de katıldı. Körfez Belediyesi’nin yaptığı çalışmaların hepsini değerli ve önemli bulduğunu belirten Şen, “Buna en güzel örnek Çamlıtepe Yüzme Havuzu. Bir yüzücü olarak gerçekten önemli buluyorum. Ayrıca Matematik ve Bilim Sanat Sokağı kurmak istiyorum” dedi.
Başkan Söğüt de ziyaret dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın oturdukları, yaşadıkları, okudukları ilçenin geleceğini düşünmeleri beni mutlu etti” dedi.
# Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, yeni, ifade, ilçe

23 Nis 2024 - 08:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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