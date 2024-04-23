23 Nis 2024 - 09:06- Asayiş G:

Yine taksici cinayeti... Cesedi 500 metre uzakta bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Yine taksici cinayeti... Cesedi 500 metre uzakta bulundu mask

Alınan bilgiye göre, 37 T 6508 plakalı taksinin sürücüsü Akif Eymür'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanında bulundu. Taksiye yaklaşık 500 metre uzaklıkta ise Eymür, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. 
 
Eymür'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. yakalanarak gözaltına alındı. 

Kastamonu Adliyesinden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B'nin yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam olunduğu bilgilerinize rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
# acil, tespit, araştırma, cumhuriyet

23 Nis 2024 - 09:06 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
01

Guddusi Gözüçakır - Alacak verecek işi veya karı kız olayı olabilir belki

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 10:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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