Yine taksici cinayeti... Cesedi 500 metre uzakta bulundu

Alınan bilgiye göre, 37 T 6508 plakalı taksinin sürücüsü Akif Eymür'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanında bulundu. Taksiye yaklaşık 500 metre uzaklıkta ise Eymür, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Eymür'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Kastamonu Adliyesinden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B'nin yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam olunduğu bilgilerinize rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Guddusi Gözüçakır - Alacak verecek işi veya karı kız olayı olabilir belki
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.