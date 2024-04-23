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İzmit Kafasının yeni sayısı İzmitlilerle buluştu

İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’nün kendi öz kaynaklarıyla hazırladığı İzmit Kafası dergisinin 18’inci sayısı vatandaşla buluştu

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İzmit Kafasının yeni sayısı İzmitlilerle buluştu
İzmit Kafasının yeni sayısı İzmitlilerle buluştu
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İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından periyodik olarak basılan İzmit Kafası Dergisinin 18’inci sayısı vatandaşlarla buluştu. Dağıtılan derginin tasarımını ve içeriğini çok beğendiklerini ifade eden İzmitliler, dergi için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Basın Yayın Müdürlüğü ekibine teşekkürlerini iletti.

VATANDAŞTAN TAM NOT

‘Nikomedia’dan Çukurbağ’a Tarih Yeniden Yazılıyor’ başlığıyla oluşturulan kapak görseli vatandaşlardan tam not aldı. Yeni sayıları da merakla beklediklerini belirten İzmitliler kentin tarihine dair verilen içerikleri takdir ettiklerini vurguladılar. 36 sayfadan oluşan ve özel tasarımlarıyla kentte özgün bir yere sahip olan İzmit Kafası dergisi büyük beğeni topluyor.
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23 Nis 2024 - 09:09 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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