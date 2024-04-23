Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçe’ye çevirtti

Aynen Böyle Oldu - peçete kağıdı başkan size arabcayıda farscayıda peştucayıda yalatır yalatır yutturur eğer arabca soruya arabca cevap verseydi bu seferde biz anlamadık hatta çok aşırı zorlandık diye tamtam alacağınızı bildiği için türkce sordurdu bu işler sizin anlayacağınız işler değil anlayacağınız işler olunca ben size söylerim zaten Buraya bunuda yazmazsınız