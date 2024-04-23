Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçe’ye çevirtti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat’ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin “Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani’nin İslam’a hizmetleri” hakkındaki Arapça sorusunu anlamayarak Türkçe’ye çevirtti.
Erbaş Türkçe’ye çevirttiği soruya, “Hepsi bizim için çok önemli ve yapmış oldukları hizmetleri her zaman hayırla yad ediyoruz” yanıtını verdi.
BİYOGRAFİSİNDE ARAPÇA’YI BİLDİĞİ YAZIYOR
Muhabirin sorduğu Arapça soruyu anlayamayarak Türkçe tercüme isteyen Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(12 )
Eroldemirbek - yorum yok. onu bilen biliyor . fesli gadirin itibarcısı .
Gerçekler - Hristiyanlik üzerine kitap yazar, diyanet işleri başkanlığı yapar.
Gizemli Takipçi - Artık kime inanacağız kime güveneceğiz kişi kalmadı. Çok şeyler var konuşup tartışacağımız ama maalesef böyle tip insan da kalmadı. Din düşmanlığım yok
Aynen Böyle Oldu - peçete kağıdı başkan size arabcayıda farscayıda peştucayıda yalatır yalatır yutturur eğer arabca soruya arabca cevap verseydi bu seferde biz anlamadık hatta çok aşırı zorlandık diye tamtam alacağınızı bildiği için türkce sordurdu bu işler sizin anlayacağınız işler değil anlayacağınız işler olunca ben size söylerim zaten Buraya bunuda yazmazsınız
Vatandaş - Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş'ın Arapça lisanını bilip bilmediği belli değilse de açıklamalarında genelde sıklıkla değindiği hadis hurafelerini iyi bildiği bellidir.
Anlayana - Arapça bilmediği ve anlamadığı için o koltukta oturuyor. Anlasa oturduğu koltuğun papalık gibi yanlış ve dine aykırı olduğunu anlardı.
Emekli - İslam'a zarar veren bir insan.Yazik ki böyle tipler güzelim dinimizden insanları uzaklastiriyor
Vatandas Murti - Anca mercedes binsin ve Ataturk’u kotulesin gorevi bu.diyanet gereksiz ve kapatilmali ek olarak tarikatlarda kapatilmali.yil 2024 olmus biz halen neler ile ugrasiyoruz cunku en kolay kandirilan muslumanlardir.
Eski Ak Partili - Lavuk dallama lavuk dallama hırsızlar haramzadeler hırsızlar haramzadeler
Abdullah. - senin
Ev Sahibi - Pensilvanyada havalar nasıl ?
Aci Gerçekler - İFTİRA ATMAYIN KOSKOCA EN DİNDAR DİYANET BAŞKANI YALAN SÖYLEMEZ .GÖSTERİŞİ SEVMEZ ,DEVLET MALINI KORUR GÖZETİR,KİNCİ DEĞİLDİR.HARAM LOKMA YEMEZ.
Osman - Hayatın gerçeği kuranı nasıl anlıycan kul hakkını israfı daha iyi anlardı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.