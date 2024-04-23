Artan bu malzemeler ne olacak?

Kartepe İstasyon Mahallesi Kantar Sokak'ta bırakılan kum, bordür taşları bölgede çirkin bir görüntüye sebebiyet veriyor. Bölge sakinleri "Bu malzemeleri müteahhit bıraktı ise belediyeden bedelini aldı mı? Artan malzemeler ne zaman kaldırılacak?" diye sorarak olaya müdahale edilmesini istedi.