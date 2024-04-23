4. sınıf öğrencisi vali oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temsili vali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Örden, Vali Yavuz'a kendisini makamında ağırladığı için teşekkür etti.
Örden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.
Vali Seddar Yavuz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.
Cumhuriyet rejimiyle Türkiye'nin güçlendiğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:
"Daha müreffeh bir toplum olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle savunma sanayi başta olmak üzere bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğumuz gerçekten baş döndürücü hızla gelişmeye devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük ideali ve hayali olan muasır medeniyet seviyesine ulaşma ve üzerine çıkma yolculuğumuzda kararlıyız ve siz evlatlarımızın bu bayrağı daha yükseğe çıkaracağına gönülden inanıyoruz. Biliyorsunuz Ulu Önderimiz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan ederek dünyada bir ilke imza atmış ve bu konudaki ileri görüşlülüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı bir kez daha kutluyorum."
Vali Yavuz, ziyarette makam koltuğunu temsili olarak devrettiği Örden'e çeşitli hediyeler vererek günün anısına fotoğraf çekildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatansever - 4. Sınıf mı bir yanlışlık olmasın
Yıllar önce Bülent Arınç efendi Cumhuriyete ve Millet Egemenliğine duyduğu kini göstermek için imam hatip lisesi son sınıf öğrencisini getirip 23 Nisan’da TBMM Başkanı kürsüsüne oturtmuştu
Unutmadık hepsinin zamanı gelecek
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.