ÇYDD Kocaeli "Yaza Merhaba" dedi

Yoğun katılımın yaşandığı konser programında konuşan ÇYDD Kocaeli Şubesi Başkanı. Meral Dönmez,

"Uzun bir bayram tatili sonrasında haftanın ilk günü ve akşamı kendilerini yalnız bırakmayan müzikseverlere teşekkür ederek, konserimizin amacı öğrencilere daha fazla burs desteği sağlamaktır.

Büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdüren koro arkadaşlarımı, Şef. Özen Şekercioğlu’nu ve saz sanatçılarımızı kutluyorum. Koromuzun koristi olmaktan da gurur duyuyorum.

Cumhuriyetimizin verdiği güce dayanarak, Atatürk’ün yolunda, Türkan Saylan’ın ışığında yılmadan ve yorulmadan yolumuza devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün dediği gibi “Hayal ettim, hayalimin önündeki engelleri saptadım. Engelleri kaldırdığımızda hayalim kendiliğinden gerçekleşti.” Bu nedenle üyelerimiz, gönüllülerimiz, öğrencilerimiz ve tüm Çağdaş Yaşam dostlarıyla sürdürdüğümüz çağdaşlık yolunda, tüm zorluklara rağmen çağdaş bir toplum yaratmak için çalışmaya ve faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Tüm görevimizin farkında tüzüğümüze uygun, ülkemiz ve insanlarımız yararına daha birçok projeyi gerçekleştireceğimize inanıyor ve hep birlikte başarılı bir çalışma temenni ediyorum.

Bizlerin daima yanında olup, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen siz gönüllülerimize çok teşekkür ediyor, birlikteliğimizin artarak devamını diliyorum.

Şarkılarla baş başa bırakmak üzere sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi