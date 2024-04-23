759 bin çocuk işçimiz var

Dünyada çocuklara özel tek bayramın kutlandığı, her yıl yurt dışından binlerce çocuğu ağırlayan Türkiye, ‘ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na vahim bir çocuk işçi tablosu ile girdi. Ekonomik kriz ile birlikte beslenmeden sağlığa her alanda yoksunluk çeken çocuklar, eğitimde olmaları gereken yaşlarda, ağır koşullarda, çalışma hayatında bulunmak zorunda kalıyor. Sadece 15-17 yaş çocuk işgücü verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre çocuk işgücü ve çocuk istihdamı hızla yükselirken, 2021-2023 arası toplam çocuk nüfus 153 bin, çocuk istihdamı ise 239 bin arttı. 2021 yılında 520 bin olan çocuk istihdamı 2023’te 759 bine ulaştı.

‘Çocuk evliliğini bitirmeliyiz’

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptıı açıklamada çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evlilikler başta olmak üzere, toplumsal eşitsizliklerin bitirilmesi gerektiğine işaret edildi.

HER 5 ÇOCUKTAN 1’İ

TÜİK’in ‘İstatistiklerle Çocuk 2023’ verilerini derleyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yayınladığı rapor, çocuk işgücündeki korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. Verilere göre, 2021 yılında yüzde 14 olan çocuk istihdamı oranı 2023 yılında yaklaşık 6 puan artarak yüzde 19.6’ya ulaştı. TÜİK’e göre, 15-17 yaş arası çocukların yüzde 22.1’i işgücüne katılırken, çocuk işgücünün yüzde 32.2’sini erkek çocuklar, yüzde 11.5’ini kız çocukları oluşturdu. Türkiye’de geçen yıl 22 milyon 206 bin 34 ile nüfusun yüzde 26’sını çocuklar oluştururken, çocuklarda ortaöğretimi bitirme oranı ise yüzde 80.5 oldu. DİSK-AR değerlendirmesinde, TÜİK verilerinin çocuk istihdamının gerçek boyutlarını yansıtmadığına dikkat çekildi. Açıklamada TÜİK’in 2019’dan sonra 15 yaş altı çocuk işgücü verilerini yayınlamadığı belirtildi.

Kaynak: SÖZCÜ