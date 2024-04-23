Talus'tan 23 Nisan mesajı

AKP Kocaeli İl Başkanı Sn.Dr.Şahin Talus’un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“ Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 104.kuruluş yıldönümünü, ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının tek bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan Kutlu Meclisimiz, milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın temsili olmaya devam ediyor.

Buradan aldığımız güçle, sanayiden tarıma, savunmadan uzay çalışmalarına, sağlıktan spora her alanda son 22 yılda yapılan binlerce hizmet ve yatırımlarla ülkemizi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bölgesinde ve dünyada yeniden hak ettiği konuma getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bizleri engellemek isteyen dahili ve harici bedhahlar olduğunu biliyoruz.

Ama 1920 ruhuyla bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımızla başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için ayrıştırmadan, ötekileştirmeden çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Meclis çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu büyük bayramı çocuklarımıza armağan etmek için canını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 23 Nisan, kutlu olsun.”