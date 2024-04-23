Emeklilikteki ince detay ortaya çıktı! Sözleşmeliden kadroya geçenler dikkat

Kamuda çalışan sözleşmeleri kadro verilmesi kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Sözleşmeli iken kadroya geçen çalışanları bazı dikkat etmeleri gereken hususlar var. Bunlardan biri de emeklilik hakkı.

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olan SGK’lılar sözleşmeliden kadroya geçerlerse son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 günün hesabına bakılır.

2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur olarak hiç çalışması olmayanlar için ise son 7 yıla bakılmaz.

Tüm çalışma süreleri içerisinde hangi statüde hizmet fazla ise o hizmetin tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

EMEKLİLİK İÇİN O DETAYA DİKKAT

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçen ve 1260 gün ve daha az çalışanlar hakkında işçi statüsünde aranılan emeklilik kazanım şartları aranır. Yani 506 sayılı Kanun hükümlerine bakılır.

Ancak 1260 gün ve daha fazla çalışanlar hakkında ise memur statüsünde aranılan emeklilik kazanım şartlarıyla değerlendirilir. Dolayısıyla 20 veya 25 hizmet yılı aranır.

Memur kadrosuna geçip işçi statüsünden emekli olmak isteyenler de olabilir.

Kaynak: yeniçağ