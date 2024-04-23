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Gökten çamur yağacak! 3 bölge için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayınlarken Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Gökten çamur yağacak! 3 bölge için tarih verildi mask

Meteoroloji, yeni haftanın tahmin raporunu yayınladı. Raporda, hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

3 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI VAR

Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, atmosferdeki toz partiküllerinin hareket etmesi veya taşınması sürecidir. Bu partiküller genellikle rüzgar, termal hareketler, fırtınalar veya insan etkisiyle atmosferde taşınabilir.

# yeni, yüksek, var

23 Nis 2024 - 10:10 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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