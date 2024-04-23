23 Nis 2024 - 10:12- Yaşam G:

Cem Yılmaz'dan 51'inci yaş paylaşımı: Uzun yaşamımın sırrı...

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Cem Yılmaz, 51 yaşına girdi. Komedyen, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz'dan 51'inci yaş paylaşımı: Uzun yaşamımın sırrı... mask
Cem Yılmaz'dan 51'inci yaş paylaşımı: Uzun yaşamımın sırrı...
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23 Nisan 1973 tarihinde doğan Cem Yılmaz, 51 yaşına bastı. Yılmaz, Instagram hesabından doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

Ünlü komedyen, klasik otomobilinin önünde verdiği pozu şu notla yayınladı:

"Hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim… Uzun yaşamımın sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam ve elbette quantum ve çok az zencefil. Ama çok az (yok denecek kadar ) ve elbette evren. Bir de çok genç yaştan itibaren yoga…Hep ama! Devamlı ve fotonlar…Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024."

2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan ve bu birliktelikten Kemal adında bir oğlu olan Cem Yılmaz, bir süredir kendisinden 13 yaş küçük pilates eğitmeni Necla Karahalil ile aşk yaşıyor.

Cem Yılmaz'dan 51'inci yaş paylaşımı: Uzun yaşamımın sırrı...

Kaynak: SÖZCÜ
# 23 Nisan, 2024

23 Nis 2024 - 10:12 - Yaşam

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