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23 Nisan'da Ata'nın huzurunda!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kent protokolünün katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk takdim edildi.

Aygün Baş
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23 Nisan'da Ata'nın huzurunda! mask
23 Nisan'da Ata'nın huzurunda!
23 Nisan'da Ata'nın huzurunda!
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Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle çelenk töreni düzenlendi. İzmit Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy, KYÖD Başkanı Uğur Saral, birim müdürleri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'in Atatürk Anıtı'na çelenk takdimi ile sona erdi.

23 Nisan'da Ata'nın huzurunda!

23 Nisan'da Ata'nın huzurunda!
# Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, ilçe, chp

23 Nis 2024 - 10:26 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(1)
01

Eroldemirbek - riyakarlık , içlerinde pek çoğu ATATÜRKE sevgi de duymaz saygı da.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 11:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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