23 Nisan'da Ata'nın huzurunda!

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle çelenk töreni düzenlendi. İzmit Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy, KYÖD Başkanı Uğur Saral, birim müdürleri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'in Atatürk Anıtı'na çelenk takdimi ile sona erdi.