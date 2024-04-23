- Gündem

Başkan Ömeroğlu, Koltuğu Minik Öğrenciye Devretti  

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 5. Sınıf öğrencisi Saliha Doğa Polat’a bıraktı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Başkan Ömeroğlu, Koltuğu Minik Öğrenciye Devretti   mask
Başkan Ömeroğlu, Koltuğu Minik Öğrenciye Devretti  
Haber albümü için resme tıklayın

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Tavşancıl Ziya Toplan İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi Saliha Doğa ve öğretmenleri, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette koltuğunu minik öğrenci Saliha Doğa Polat’a bırakan Başkan Ömeroğlu, koltuğu devralan 5. Sınıf öğrencisi Saliha Doğa Polat’ın talimatlarını dikkatle dinledikten sonra ivedilikle tatbik edileceğinin sözünü verdi

BÜYÜK ADIMLARI KARARLILIKLA ATACAĞIZ

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Başkan Ömeroğlu; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın talep ve isteklerini dinledik. Özellikle evlatlarımızın yaşam kalitesini daha da artıracak ve hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımları büyük bir kararlılıkla atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı öğrencimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizin açılışının 104. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum” dedi.
# büyük, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan

23 Nis 2024 - 10:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.415.483 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL