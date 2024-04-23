LİMON TUZLU DEĞİL LİMONLU ENGİNAR ALIYORUZ

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Biz limon tuzu eklenmiş suda beklemiş enginar, limon tuzuyla yapılan yeşil zeytin, hazır turşu almıyoruz. Sonuçta limon tuzu sentetik yollarla elde edilen sitrik asit.

Paketli gıdalarda dayanıklılığı artırmak amaçlı kullanılıyor, ancak biz zaten paketli, işlenmiş gıdalardan da kaçınıyoruz. “Yediklerimizin İçinde Ne Var”kitabının 99. sayfasında katkı maddesi olarak kod adı E330 olan limon tuzundan mutlaka sakınılmalı diyor.

Limon tuzu kullanımı tartışmalı bir konu. Kimi uzmanlar limon tuzu kullanılmasını önermiyor. Kimi uzmanlar ise sitrik asidin canlılarda bulunduğu, kullanımının sakıncalı olmadığını ileri sürüyor. Ancak kullanılan canlılarda bulunan doğal hali değil, sentetik yollarla elde edilen bir kimyasal. Bizim tercihimiz kullanmamaktan yana.

Enginar mevsimi pazarda enginarı soyduruyor, limon sürdürüyor, limonla birlikte poşete koyduruyoruz. Son okuduğumuz mikro plastik yazılarından sonra yanımızda limonlu su koyduğumuz cam kavanoz götürüp kavanoza koyduracağız. Pazara yerli zeytin getiren üreticiden de limon tuzu eklenmeden yapılan kırma zeytin alıyoruz. Zaten eve gelince zeytinin renginin kararmasından limon tuzu eklenmemiş olduğunu anlıyoruz.

Umarız limon tuzu denilen sentetik sitrik asit kullanılmaktan vaz geçilir, doğal olarak bulunduğu meyvelerden doğal yollarla elde edilerek kullanılması yaygınlaşır.