Akaryakıtta tabelalar yine değişiyor

Yüksek enflasyon ve dolar kuru Türkiye’ye krize sokmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaş bir kilo kıyma alamıyor. A’dan Z’ye kadar her şey art arda zamlandı ve zam gelmeye de devam ediyor. Fiyatların yukarı yönlü hareket etmesi sadece yiyecek giyecek değil akaryakıt fiyatlarını vurdu.
Geçen yıldan beri art arda zam yağmuruna tutulan akaryakıta yerel seçimlerden önce zam gelmişti. Şimdi ise motorine indirim geliyor.
Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından akaryakıta indirim gözüktü. 25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş indirim geleceği iddia edildi.
Kocaeli
Motorin 42.18 TL/LT
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kimse Kim - Motorinde indirim iyi ama benzin aynı yerden gelmiyormu ona niye indirim yok
Eroldemirbek - akp iktidarı denizler kadar petrol bulsa TÜRK SOYLU millete 1 kuruş faydası olmaz . çünkü bir yakınına onun işletmesini verir yine bu halk kazık yer. uyu sen uyu millet.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.