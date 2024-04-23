Akaryakıtta tabelalar yine değişiyor

Yüksek enflasyon ve dolar kuru Türkiye’ye krize sokmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaş bir kilo kıyma alamıyor. A’dan Z’ye kadar her şey art arda zamlandı ve zam gelmeye de devam ediyor. Fiyatların yukarı yönlü hareket etmesi sadece yiyecek giyecek değil akaryakıt fiyatlarını vurdu.

Geçen yıldan beri art arda zam yağmuruna tutulan akaryakıta yerel seçimlerden önce zam gelmişti. Şimdi ise motorine indirim geliyor.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından akaryakıta indirim gözüktü. 25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş indirim geleceği iddia edildi.

Kocaeli

Motorin 42.18 TL/LT