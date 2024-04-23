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Yılmaz Vural başardı

Uşakspor'u 4-0 yenen Yılmaz Vural'ın takımı Menemen FK, TFF 2. Lig'de play-off'lara kalmaya hak kazandı.

Demirören Haber Ajansı
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Yılmaz Vural başardı mask

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u 4-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, 61 puana ulaşıp Play-Off oynamaya hak kazandı. Önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'un evinde İnegölspor'a puan kaybetmesinin ardından sarı-lacivertliler normal sezonu ilk 6 içerisinde bitirmeyi garantiledi. Teknik direktör Yılmaz Vural bu sezonki ilk hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını ama işlerinin bitmediğini söyledi.

Kalan iki maçı da kazanmak istediklerini belirten Vural, "Matematiksel olarak şampiyonluk ve 2'ncilik şansımız kalmadı. Ancak sıralamada üstlerde olup Play-Off'ta saha avantajını almak istiyoruz. Şu an 5'inci durumdayız ve daha yukarılara çıkabiliriz. Biz ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Bir üst lig için şansımız var, bunu iyi değerlendireceğiz. Oyuncularımız tecrübeli ve kaliteli. İnanıyorum ki Play-Off'ları başarıyla bitireceğiz" dedi.Menemen FK, evinde Derincespor'la oynayıp normal sezonu Amed Sportif deplasmanında tamamlayacak.

Kaynak: yeniçağ

# Play-Off, var, Futbol

23 Nis 2024 - 11:02 - Yaşam

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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