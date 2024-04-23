Yılmaz Vural başardı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u 4-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, 61 puana ulaşıp Play-Off oynamaya hak kazandı. Önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'un evinde İnegölspor'a puan kaybetmesinin ardından sarı-lacivertliler normal sezonu ilk 6 içerisinde bitirmeyi garantiledi. Teknik direktör Yılmaz Vural bu sezonki ilk hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını ama işlerinin bitmediğini söyledi.
Kalan iki maçı da kazanmak istediklerini belirten Vural, "Matematiksel olarak şampiyonluk ve 2'ncilik şansımız kalmadı. Ancak sıralamada üstlerde olup Play-Off'ta saha avantajını almak istiyoruz. Şu an 5'inci durumdayız ve daha yukarılara çıkabiliriz. Biz ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Bir üst lig için şansımız var, bunu iyi değerlendireceğiz. Oyuncularımız tecrübeli ve kaliteli. İnanıyorum ki Play-Off'ları başarıyla bitireceğiz" dedi.Menemen FK, evinde Derincespor'la oynayıp normal sezonu Amed Sportif deplasmanında tamamlayacak.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.