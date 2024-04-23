AKP'li başkanvekilinden açıklama: "Ötekileştirici olmaktan vazgeçti diye düşündük"

AKP İzmit İlçe Başkanvekili Mehmet Yıldızhan'dan cevap geldi. Yıldızhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı :
" CHP İzmit İlçe Başkanının, basına servis edilen açıklamasında “kınıyorum” başlığını görünce, “Belediye Başkanının başaramadığı değişimi herhalde kendisi başardı. Ayrıştırıcı, ötekileştirici olmaktan vazgeçti” diye düşündük.Bekledik ki, AK Parti dönemi yapılan bir yurt üzerinden siyasi hesaplaşmaya girişen belediye başkanını kınasın.Bekledik ki, AK Parti döneminde olduğu gibi bütün vakıf ve derneklere gösterilen adil anlayışı sergileyemediği, ötekileştirici olduğu için belediye başkanını kınasın.Bekledik ki, yurt önüne giderek “Artık burada Cumhuriyet çocukları kalacak” şeklindeki yakışıksız, hadsiz açıklamaya tepki göstersin, özür dilesin.Tam tersine; hatayı, yanlışı savunmuş.Bu yanlılı eleştiren herkesi kınamış!Görülüyor ki, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.Bu dönem el birliğiyle milletimizi ayrıştırmaya, ötekeliştirmeye devam edeceksiniz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şirintepeli - Sizin akp zihniyeti yakında hepiniz bu ülkede nefret ve öfke ile yer alacaksınız .millet sizi çözdü yapılan ve söylenen farklı rakamlar üzerinden algı ile iktidarda kalamazsınız hepiniz bu hileli rakamlar üzerinden ülkeyi soydunuz siz hırsızsınız rüşvetçisiniz bölücüsünüz ötekileştiricisiniz akp bu ülkede beka sorunudur
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.