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AKP'li başkanvekilinden açıklama: "Ötekileştirici olmaktan vazgeçti diye düşündük"

AKP İzmit İlçe Başkanvekili Mehmet Yıldızhan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın açıklamasına cevap verdi.

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AKP'li başkanvekilinden açıklama: "Ötekileştirici olmaktan vazgeçti diye düşündük" mask

AKP İzmit İlçe Başkanvekili  Mehmet Yıldızhan'dan cevap geldi. Yıldızhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı :

" CHP İzmit İlçe Başkanının, basına servis edilen açıklamasında “kınıyorum” başlığını görünce, “Belediye Başkanının başaramadığı değişimi herhalde kendisi başardı. Ayrıştırıcı, ötekileştirici olmaktan vazgeçti” diye düşündük.Bekledik ki, AK Parti dönemi yapılan bir yurt üzerinden siyasi hesaplaşmaya girişen belediye başkanını kınasın.Bekledik ki, AK Parti döneminde olduğu gibi bütün vakıf ve derneklere gösterilen adil anlayışı sergileyemediği, ötekileştirici olduğu için belediye başkanını kınasın.Bekledik ki, yurt önüne giderek “Artık burada Cumhuriyet çocukları kalacak” şeklindeki yakışıksız, hadsiz açıklamaya tepki göstersin, özür dilesin.Tam tersine; hatayı, yanlışı savunmuş.Bu yanlılı eleştiren herkesi kınamış!Görülüyor ki, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.Bu dönem el birliğiyle milletimizi ayrıştırmaya, ötekeliştirmeye devam edeceksiniz."
# cumhuriyet, ilçe, AKP, chp

23 Nis 2024 - 11:16 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Şirintepeli - Sizin akp zihniyeti yakında hepiniz bu ülkede nefret ve öfke ile yer alacaksınız .millet sizi çözdü yapılan ve söylenen farklı rakamlar üzerinden algı ile iktidarda kalamazsınız hepiniz bu hileli rakamlar üzerinden ülkeyi soydunuz siz hırsızsınız rüşvetçisiniz bölücüsünüz ötekileştiricisiniz akp bu ülkede beka sorunudur

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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