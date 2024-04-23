23 Nisan'da provokasyon: 'Puta tapmayın' diye bağırdı, gözaltına alındı

Kayseri'de 23 Nisan kutlamalarında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu öncesi R.K. (45) "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.
Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Karaköse'nin çelenk sunmasından hemen önce alana giren R.K. iki elini havaya kaldırıp, yana doğru açarak "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı.
AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINACAK
Tören alanında bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından hızla alandan uzaklaştırılan R.K., emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını söylediği öğrenilen R.K., rapor alınması için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - ilk seçimde millet vekili adayı.
Şirintepeli - Bu zihniyeti herkes biliyor bunlar akıl saglıgı raporu degil ülkeyi bölmek isteyen hilafetçi kırıntılarını. Bilinçli eylemidir.bunların akıl saglıgından degil vatan hainliğinden yargılanmalıdır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.