23 Nisan SDKM'de kutlandı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bugün İzmit’te gün boyu gerçekleştirilecek programlar, çelek töreni ile başladı. Çelenk töreninin ardından Kocaeli Valiliği tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Milli Eğitim Bakanlığı Baş Müfettişi Mehmet Doğan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, birim müdürleri, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

AKMANŞEN: HEDEFİMİZ

Programda ilk olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincidir. Bugün bağımsız ve yenilikçi bir ruh ile Meclisimizin doğduğu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Unutulmamalıdır ki bir milletin varlığı, milli iradeye sahip çıkılmasına bağlıdır. Bağımsızlık bir güneştir. Bugün, Anadolu’da yakılan bağımsızlık ateşinin tüm dünyaya yayıldığı bir gündür. Cumhuriyetin milli eğitim politikası milli, bilimsel ve yaygın bir programı hedef almıştır. Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetin kültürü temele koyması da çok önemlidir. Atatürk sizlere çok değer vermiştir. Yarının kıymetli büyükleri, gün sizin gününüz. Hedefimiz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır” dedi.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Akmanşe’nin konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Okul öncesi öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında birinci olan Gebze Sultan Ayhan İlkokulu’ndan Ertuğrul Tatar’a, ilkokullar arası şiir yarışmasında birinci olan Kandıra Akçaova İlkokulu’ndan Ömer Faruk Erkan’a ve ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında birinci olan Ozan Kayra Çolak’a ödüllerini Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan takdim etti.

Resim yarışmasında ikinci olan Derince Şükrü Aracı İlkokulu’ndan Emir Ali Salış’a ve Başiskele Kullar Kartonsan Ortaokulu’ndan Hayrunissa Çoban’a ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş verdi.

Resim yarışmasında üçüncü olan Gölcük Rotterdam İlkokulu’ndan Su Eda Baldan’a, şiir yarışmasında üçüncü olan Darıca Faik Şahenk İlkokulu’ndan Orkun Karadağ’a ve kompozisyon yarışmasında üçüncü olan Kartepe Suadiye Barbaros Ortaokulu’ndan Rabia Begüm İlhan’a ise ödüllerini Baş Müfettiş Mehmet Doğan verdi.

PERFORMANSLAR ALKIŞ ALDI

Programda, İzmit Anasultan Anaokulu öğrencilerinin jimnastik gösterisi ile devam etti. İzmit Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen halk oyunlarının ardından gerçekleştirilen koro performansı ise katılımcılar tarafından alkış aldı.