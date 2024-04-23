Google'dan 23 Nisan'a özel doodle

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı doodle ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
İnternet kullanıcıları, Google'ın ana sayfasında bugün için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor. Gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı Türk Bayrağı ile kırmızı ve beyaz renkli balonların yer aldığı doodle'a tıklandığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfa açılıyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.
Özel tasarımlı logonun üstüne tıklayan kullanıcılar, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.