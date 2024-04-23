Kocaelispor kendisini zora soktu  

MÜCADELE VAR ANCAK SONUÇ YOK

Kocaelispor önceki gün Ümraniyespor ile deplasmanda mücadele etti. Temsilcimiz aslına bakıldığında maçta Ümraniye’ye göre daha üstün oynadı. Ancak bu üstün oyun skora yansımadı. Maç içerisinde girilen birçok gol pozisyonu ya dışarı çıkmakla sonuçlandı ya da kalecinin ellerinde kaldı. Durum böyle olunca Ümraniyespor da bulduğu ilk fırsatta kalemize golü gönderdi. Bulduğunda atamazsan yenilirsin. Bu kural hiçbir zaman değişmeyecek…

RAKİPLERİMİZİN HEPSİ KAZANDI

Trendyol 1. Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan tüm maçlarda, Play - Off rakiplerimiz kazanmasını bildi. Üçüncülük mücadelesi verdiğimiz Çorum FK, Adanaspor’u 2-0, Bodrum FK, Şanlıurfaspor’u 2-1, Göztepe, Giresunspor’u 3-0 ve Sakaryaspor, Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti. Rakiplerimizin maçlarını tek tek kazaması ve Kocaelispor’un, Ümraniyespor karşısında kaybetmesinin ardından temsilcimiz bir anda kendini 6. sırada buldu. Eğer Play - Off’ta mücadele etmek istiyorsak artık kaybedilecek maç kalamadı. Ne kredi, ne de sabır yok…