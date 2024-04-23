Engin Koyun da Ümraniye’deydi

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Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor önceki gün Ümraniyespor ile deplasmanda mücadele etti. Karşılaşmaya neredeyse tüm yöneticiler katılırken, Kocaelispor’un eski başkanı Engin Koyun da maçı izlemek için Ümraniye Şehir Stadı’na geldi. Koyun, mevcut başkan Recep Durul ile yan yana Ümraniyespor maçını takip etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.