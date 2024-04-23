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Engin Koyun da Ümraniye’deydi

Kocaelispor’un eski başkanı Engin Koyun, Kocaelispor Ümraniyespor karşılaşmasını izlemek için stadyuma geldi. Koyun, mevcut başkan Recep Durul ile yan yana maçı izledi

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Engin Koyun da Ümraniye’deydi mask

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 Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor önceki gün Ümraniyespor ile deplasmanda mücadele etti. Karşılaşmaya neredeyse tüm yöneticiler katılırken, Kocaelispor’un eski başkanı Engin Koyun da maçı izlemek için Ümraniye Şehir Stadı’na geldi. Koyun, mevcut başkan Recep Durul ile yan yana Ümraniyespor maçını takip etti.

 
# Ümraniyespor, Kocaelispor

23 Nis 2024 - 12:39 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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