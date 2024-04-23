Engin Koyun da Ümraniye’deydi

YAN YANA İZLEDİLER

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor önceki gün Ümraniyespor ile deplasmanda mücadele etti. Karşılaşmaya neredeyse tüm yöneticiler katılırken, Kocaelispor’un eski başkanı Engin Koyun da maçı izlemek için Ümraniye Şehir Stadı’na geldi. Koyun, mevcut başkan Recep Durul ile yan yana Ümraniyespor maçını takip etti.