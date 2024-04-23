Arjantinli taraftarlardan Kocaelispor’a örnek davranış

HELAL OLSUN SİZE
Arjantin Primera Nacional’de zirve mücadelesi veren Nueva Chicago’nun taraftarları, cumartesi Mataderos’da oynanacak N. Chicago - Mitre maçında, Çorum FK karşılaşmasında rahatsızlanıp hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Erkan Çakır’ı anacak. Arjantinli taraftarlar, binlerce kilometre uzaktaki Kocaelispor için büyük bir örnek davranışa imza atıyor. Aynı renklere gönül vermiş olan iki takım taraftarlarının uzak mesafe dostluğu ise günden güne pekişiyor. Kocaelispor’un, başka bir ülkedeki dost kulübü Nueva Chicago’nun yaptığı bu örnek davranış, ülkemiz kulüplerine de örnek olması dileğiyle, helal olsun size!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.