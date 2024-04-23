Arjantinli taraftarlardan Kocaelispor’a örnek davranış

HELAL OLSUN SİZE

Arjantin Primera Nacional’de zirve mücadelesi veren Nueva Chicago’nun taraftarları, cumartesi Mataderos’da oynanacak N. Chicago - Mitre maçında, Çorum FK karşılaşmasında rahatsızlanıp hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Erkan Çakır’ı anacak. Arjantinli taraftarlar, binlerce kilometre uzaktaki Kocaelispor için büyük bir örnek davranışa imza atıyor. Aynı renklere gönül vermiş olan iki takım taraftarlarının uzak mesafe dostluğu ise günden güne pekişiyor. Kocaelispor’un, başka bir ülkedeki dost kulübü Nueva Chicago’nun yaptığı bu örnek davranış, ülkemiz kulüplerine de örnek olması dileğiyle, helal olsun size!