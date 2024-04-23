- Spor

Arjantinli taraftarlardan Kocaelispor’a örnek davranış

Arjantin Ligi takımlarından Nueva Chicago taraftarları, Kocaelispor için örnek bir davranışa imza atacak. Arjantinli taraftarlar, cumartesi günü oynayacakları maçta, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Erkan Çakır’ın pankartını açacaklar

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Arjantinli taraftarlardan Kocaelispor’a örnek davranış mask
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HELAL OLSUN SİZE

 Arjantin Primera Nacional’de zirve mücadelesi veren Nueva Chicago’nun taraftarları, cumartesi Mataderos’da oynanacak N. Chicago - Mitre maçında, Çorum FK karşılaşmasında rahatsızlanıp hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Erkan Çakır’ı anacak. Arjantinli taraftarlar, binlerce kilometre uzaktaki Kocaelispor için büyük bir örnek davranışa imza atıyor. Aynı renklere gönül vermiş olan iki takım taraftarlarının uzak mesafe dostluğu ise günden güne pekişiyor. Kocaelispor’un, başka bir ülkedeki dost kulübü Nueva Chicago’nun yaptığı bu örnek davranış, ülkemiz kulüplerine de örnek olması dileğiyle, helal olsun size!
# büyük, Kocaelispor

23 Nis 2024 - 12:40 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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