CHP Kocaeli 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı!

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlamalar sabahın ilk saatlerinden itibaren başladı. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl ve İlçe Örgütü de İzmit İlçe Başkanlığı önünden kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törende öğrenciler şiir ve oyun gösterisi de yaptı.

YOĞUN KATILIM

Gerçekleşen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP Geçmiş Dönem Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Salih Zeki Karakadılar, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

YÜZYILA DAMGA VURMUŞ DİRENİŞ

Törende Konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı şu ifadelere yer verdi; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

19 Mayıs 1919’da Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan bağımsızlık mücadelemiz, düşman çizmesi altında ezilmeyi kabul etmeyen ve esareti reddeden milletimizin yüzyıla damga vurmuş direnişidir. Bu direnişin sonraki adımlarında, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının önderliğinde, Havza Genelgesi ile her şeyini kaybetmek üzere olan milletimize çağrı yapılmıştır. Ardından Amasya Genelgesi’nde ilk kez ulusal egemenlik kavramıyla işaret verilmiş, sonrasında Erzurum Kongresi ile manda ve himaye reddedilmiştir.

MİLLET İRADESİ TÜM DÜNYAYA İKAN EDİLMİŞTİR

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ilk Kurultayımız kabul ettiğimiz Sivas Kongresi ile, mücadelenin vatan sathına yayıldığı ilan edilmiştir. 1919 yılının son 6 ayında yaşanan bu dönüm noktaları, yok edilmek istenen bir milleti tekrar ayağa kaldırmanın ilk aşamasıdır. Bu sürecin sonunda, Anadolu’nun merkezinde yer alan Ankara’da, Cumhuriyetimizin ilk tohumları atılmış; 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılarak, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün yer almadığı tüm dünyaya ilan edilmiştir.

EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Ve dünyada eşi olmayan bir şekilde, Ulusal Egemenlik Bayramı, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Cumhuriyeti gençlere emanet eden Atatürk, ulusal egemenlik bayramını da çocuklara armağan ederek, genç Cumhuriyeti genç nesillerle geleceğe taşımıştır. Bugün, 23 Nisan’ın 104. yıl dönümünde, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

BİZLERE GÜVENEN MİLLETİMİZE SÖZ VERİYORUZ

31 Mart Yerel Seçimlerinde, halkın büyük desteği ve teveccühüyle Türkiye’nin birinci partisi olan partimiz, üstlendiği büyük sorumluluğun gereklerini yerel yönetimleriyle her kentte, partimizin her kademesiyle, Türkiye’nin her bir köşesinde kararlılıkla yerine getirecektir. Bizlere güvenen milletimize söz veriyoruz, Kuruluş ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye siyaseti için yeni bir dönemin başladığı bu zamanda, ulusal egemenliğin ve halk iradesinin tartışmasız biçimde tecelli ettiği ve korunduğu düzeni kurma ve koruma görevini mutlaka yerine getirecektir.

CUMHURİYETİMİZ KİMSESİZLERİN KİMSESİ

Biliyoruz ki, Cumhuriyetimiz kimsesizlerin kimsesidir. Meclisimiz milletin meclisidir. Ve Ülkemiz gençlere emanettir.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutluyor, kurucumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına; Cumhuriyetimizin ve ülkemizin dününü, bugünlerini ve yarınlarını var eden kurucu iradeye şükranlarımızı sunuyoruz”