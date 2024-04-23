23 Nis 2024 - 13:14- Gündem

Meraklı minikler TCG Fırtına Hücumbotu'na hayran kaldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına Hücumbotu Kocaeli'de çocuklar ve ailelerin ziyaretine açıldı. Meraklı minikler hücumbotuna hayran kaldı.