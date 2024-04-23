Liste açıklandı... UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!

UEFA, Almanya'da gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Türk hakem Halil Umut Meler, listede yer aldı.
EURO 2024'te görev alacak hakemler şu şekilde:
Artur Soares Dias (Portekiz)
Jesús Gil Manzano (İspanya)
Marco Guida (İtalya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Ivan Kruzliak (Slovakya)
François Letexier (Fransa)
Danny Makkelie (Hollanda)
Szymon Marciniak (Polonya)
HALİL UMUT MELER ( TÜRKİYE)
Glenn Nyberg (İsveç)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Sandro Schärer (İsviçre)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clément Turpin (Fransa)
Slavko Vincic (Slovenya)
Felix Zwayer (Almanya)
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.