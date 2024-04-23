İzmit Belediye Başkanı Cemre Şeşen ilk talimatını verdi!



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreni, İzmit Belediyesi Başkanlık makamında da gerçekleşti.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Başkanlık makamında 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Cemre Şeşen'e devretti. Makama oturan Minik başkan ilk talimatını da beslenme ihtiyacını karşılayamayan arkadaşları için verdi. Başkan Şeşen konuşmasında "Bizlere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e geleceğin bir büyüğü belki gelecekteki İzmit Belediye Başkanı olarak minnettarlığımı sunmak isterim. Ruhları Şad olsun. Bu gün beni makamın da ağırlayan ve bana bu heyecanlı deneyim için fırsat tanıyan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e de teşekkür ederim. Ben Tüm İzmitli Çocuklar adına yaşanabilir gelişmiş şehirler düzeyinde tüm çocukların haklarından eksiksiz faydalana bildiği bir İzmit talep ediyorum Başkanımızdan.

İLK TALEBİ ÇOCUKLAR İÇİN

Ayrıca müsaadeleri ile İzmit Belediye Başkanlığı Koltuğuna oturduğum bu dakikada İzmitli Kardeşlerim için taleplerim olacak. Sosyal İşler Müdürümüzden ricam olacak; Bölgemizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi düşünerek dezavantajlı mahallelerimizdeki kardeşlerim için Sağlıklı Beslenmeye Erişim Projesinin hayata geçirilmesini talep ediyorum.

2. TALEBİ ÇEVRE İÇİN

Çevre Koruma Kontrol Müdürümüzden de bir isteğim olacak yaşanabilir bir dünya ve temiz

bir İzmit İçin Sıfır atık projesinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını talep ediyorum. Ayrıca Çocuk Ödül Marketlerin her Mahallede Yaygınlaştırılmasını ve o 0 Atık Projesinin kalıcı hale getirilmesini talep ediyorum. Gerekli Çalışmalara biz İzmitli Çocuklar olarak da destek vereceğiz."ifadelerini kullandı

HÜRRİYET: BAŞKANIN TALİMATLARINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Şeşen'in ardından sözü alan Hürriyet 2. Kadın başkan olmuştum, Cemre 3. Başkan oldu.

İnşallah daha çok kadın belediye başkanımız olacak. Başkanımızın taleplerini gerçekleştirmek için çalışacağız. Sağlıklı beslenme programı için Kaymakamlık ile protokol için kaymakam beye beraber gideriz.