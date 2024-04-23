Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına gelen ihbara göre Kocaeli’nin İzmit İlçesi’nde bulunan Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapan stajyer lise öğrencileri 2 aydır maaş alamadıklarını dile getirdiler. Durumu gazetemize anlatan bir lise öğrencisi ise, “Ben Seka Devlet Hastanesi’nde staj yapıyorum. Bizim maaşlarımız en son 15 Şubat’ta yattı. 2 aydır maaş alamıyoruz. Çevredeki diğer hastanelerde görev yapan stajyer arkadaşların maaşları günü gününe yatıyor. Yetkili kişilere sorduğumuzda da ödenek yok cevabı alıyoruz. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
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Seka Devlet Hastanesi’nde stajyer öğrenciler mağdur!
Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapan stajyer lise öğrencileri 2 aydır maaşlarını alamıyorlar. Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşan stajyer öğrenciler yaşadıkları mağduriyeti anlatarak bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.