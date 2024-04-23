Seka Devlet Hastanesi’nde stajyer öğrenciler mağdur!

Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına gelen ihbara göre Kocaeli’nin İzmit İlçesi’nde bulunan Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapan stajyer lise öğrencileri 2 aydır maaş alamadıklarını dile getirdiler. Durumu gazetemize anlatan bir lise öğrencisi ise, “Ben Seka Devlet Hastanesi’nde staj yapıyorum. Bizim maaşlarımız en son 15 Şubat’ta yattı. 2 aydır maaş alamıyoruz. Çevredeki diğer hastanelerde görev yapan stajyer arkadaşların maaşları günü gününe yatıyor. Yetkili kişilere sorduğumuzda da ödenek yok cevabı alıyoruz. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.